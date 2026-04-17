Calendario scolastico Toscana 2026 2027 | lezioni dal 15 settembre al 10 giugno

La Regione Toscana ha stabilito il calendario scolastico per l'anno 20262027 in accordo con l'Ufficio scolastico regionale. Le lezioni inizieranno il 15 settembre e termineranno il 10 giugno. Questi sono i dati ufficiali che regolano il calendario delle scuole della regione per quel periodo, con indicazioni precise sulle date di apertura e chiusura delle attività didattiche.

La Regione Toscana, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale, ha definito il quadro per il calendario scolastico 20262027. In tutte le scuole di ogni ordine e grado l’avvio delle lezioni è fissato a martedì 15 settembre 2026, mentre la conclusione è prevista per giovedì 10 giugno 2027. L'articolo Calendario scolastico Toscana 20262027: lezioni dal 15 settembre al 10 giugno.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: Calendario scolastico Sicilia 2026/2027: avvio il 15 settembre, lezioni fino al 10 giugno. 15 maggio giornata dell’autonomia Puglia, approvato il calendario scolastico 2026-2027: lezioni al via il 17 settembre, scuole dell’infanzia fino al 30 giugnoLa Giunta regionale della Puglia, guidata dal presidente Antonio Decaro, ha approvato il calendario scolastico 2026-2027 con deliberazione adottata... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola a settembre: le date delle delibere regionali [AGGIORNATO]; Quando finisce la scuola? La tabella con tutte le date; Dopo Pasqua oggi riaprono le scuole, dove si rientra in anticipo; Scuola, calendario scolastico 2026: quando finiscono le lezioni regione per regione. Calendario scolastico Toscana 2026/2027: lezioni dal 15 settembre al 10 giugnoPer la scuola dell’infanzia resta una disciplina parzialmente differenziata: le attività educative possono iniziare in anticipo rispetto alla data generale e si concludono il 30 giugno, in ragione del ... orizzontescuola.it Calendario scolastico 2026-2027: ecco quando riaprono le scuole e chi torna prima in classe, ci sono già le date ufficiali dei pontiCalendario scolastico 2026-27: prime date regione per regione (bolzano 7/9, puglia 17/9) ponti e vacanze per pianificare ferie e babysitter. nostrofiglio.it Calendario scolastico, le novità in Umbria: oltre 20 giorni di vacanza tra ponti e festività. Quando inizia e finisce la scuola. Leggi l'articolo completo al link nel primo commento facebook