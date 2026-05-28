Un gruppo di uomini ha affrontato una famiglia lungo i binari, con un’imboscata divisa in due fasi. Dopo aver camminato in gruppo per intimidire, hanno sferrato un attacco con circa trenta fendenti. L’assalto si è verificato in un’area ferroviaria, lasciando la famiglia ferita e sotto shock. La polizia sta indagando sul movente e sulle persone coinvolte.

Un’imboscata in due tempi. Prima la camminata di gruppo per intimorire una famiglia che sta tornando a casa, con quelle frasi a richiamare esplicitamente la presunta appartenenza (ancora da accertare) a una delle pandillas più strutturate al mondo e con diramazioni tutt’altro che inedite (e smantellate l’ultima volta nel 2023 dalla polizia) all’ombra della Madonnina: "Siamo i Latin King, i re della zona". Poi l’agguato feroce circa mezz’ora dopo, con un ragazzo che prova a scappare con il fratello e un altro amico e che finisce per inciampare e cadere sul binario 6 della stazione Certosa, diventando preda indifesa del branco: lo colpiranno... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Siamo i Latin King, i re della zona". La doppia imboscata lungo i binari e il raid brutale con trenta fendenti

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