Milano – “Siamo i Latin King, io sono il re della zona”. Il ragazzo con la bandana in testa, il passamontagna e le braccia tatuate avanza con un’altra decina di coetanei, tutti di origine sudamericana: tra loro ci sono pure minorenni. Puntano una famiglia ecuadoriana: il marito Wilmer Ibarra Silvera, la moglie Erika con una bimba di due anni in braccio e i figli di lui Gianluca e Gianfranco, 22 e 20 anni, entrambi nati in Italia. https:www.ilgiorno.itmilanocronacaomicidio-gianluca-ibarra-silvera-padre-qghwcvoq Sono circa le 21.30 di martedì, siamo davanti alla stazione Certosa, scalo dell’estrema periferia nord-ovest di Milano: “Abbiamo preso il sottopassaggio – racconta Erika – ma appena siamo usciti ce li siamo ritrovati dietro: sono passati dai binari”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Imboscata in stazione, la ferocia della gang: "Siamo i Latin King". Le ultime parole di Gianluca: "Scappa o ammazzano anche te", poi le coltellate

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