L’assemblea dei soci di Orgoglio Amaranto si è svolta il 29 maggio 2026 ad Arezzo, con una grande partecipazione. Durante l’evento, sono state presentate le novità del comitato e si sono svolte le votazioni per le “Vetrine Amaranto”. I soci si sono riuniti per discutere e decidere sulle iniziative future del gruppo. La riunione ha coinvolto numerosi partecipanti, che hanno espresso le proprie preferenze attraverso le urne.

Arezzo, 29 maggio 2026 – Assemblea dei soci d i Orgoglio Amaranto - Grande affluenza per conoscere le novità del comitato e votare per le "Vetrine Amaranto". Mercoledì 27 maggio, all'interno della sede in Curva Sud, Orgoglio Amaranto ha tenuto l'assemblea dei soci, caratterizzata da una larga partecipazione. La presidente Enrica Cherici, insieme ai consiglieri dei direttivo, ha introdotto le ultime iniziative del comitato e i punti all'ordine del giorno, vale a dire gli aggiornamenti sulla nascita della società di scopo per i lavori allo stadio, i numeri del tesseramento, la situazione contabile del comitato e i prossimi eventi, con particolare attenzione alla festa di luglio, che costituirà gran parte dell'impegno del direttivo e dei volontari nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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