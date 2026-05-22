A Carmagnola l’Assemblea dei soci di Banca Territori del Monviso
A Carmagnola si è svolta l’assemblea dei soci di Banca Territori del Monviso, riunita in piazza delle Olimpiadi. Durante l’incontro, sono stati presentati i risultati economici dell’ultimo periodo e sono stati discussi i piani futuri dell’istituto. I soci hanno approvato le linee strategiche che puntano a rafforzare la presenza sul territorio e a promuovere l’inclusione. Non sono stati annunciati cambiamenti di leadership o nuove iniziative immediate.
L’assemblea dei soci di Banca Territori del Monviso, svoltasi in piazza delle Olimpiadi a Carmagnola, ha confermato il percorso di crescita: “Mettendo in evidenza risultati economici solidi e una strategia sempre più orientata al territorio, all’inclusione e al coinvolgimento delle nuove. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Banca Territori del Monviso, l'Assemblea dei Soci certifica il bilancio in crescita
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