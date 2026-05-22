A Carmagnola l’Assemblea dei soci di Banca Territori del Monviso

A Carmagnola si è svolta l’assemblea dei soci di Banca Territori del Monviso, riunita in piazza delle Olimpiadi. Durante l’incontro, sono stati presentati i risultati economici dell’ultimo periodo e sono stati discussi i piani futuri dell’istituto. I soci hanno approvato le linee strategiche che puntano a rafforzare la presenza sul territorio e a promuovere l’inclusione. Non sono stati annunciati cambiamenti di leadership o nuove iniziative immediate.

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