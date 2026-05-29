L'assemblea di Agrofarma, l'associazione delle imprese di agrofarmaci, ha eletto presidente per i prossimi tre anni Massimo Scaglia. È stato scelto durante l'incontro annuale, con Luca Vaghi nominato vicepresidente. Agrofarma fa parte di Federchimica e rappresenta le aziende del settore. La riunione ha coinvolto i rappresentanti delle imprese del comparto agricolo. La nomina di Scaglia è stata approvata dall'assemblea, che ha anche definito il ruolo del nuovo vicepresidente.

Massimo Scaglia (nella foto) è stato eletto presidente di Agrofarma - Federchimica per i prossimi tre anni, affiancato dal nuovo vice presidente Luca Vaghi dall'Assemblea annuale di Agrofarma, l'Associazione nazionale delle imprese agrofarmaci che fa parte di Federchimica. Contestualmente, viene precisato in una nota, si è insediato il neocostituito Consiglio di Presidenza dell'Associazione, chiamato a guidare Agrofarma in una fase strategica per l'innovazione e la competitività del comparto. "È un grande privilegio, per me - le prime parole di Scaglia che è amministratore delegato di Syngenta Italia - In uno scenario caratterizzato da crisi geopolitiche e crescenti complessità regolatorie, il nostro impegno sarà garantire soluzioni sempre all'avanguardia per gli agricoltori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'assemblea Agrofarma vota Scaglia presidente. "Agricoltura moderna"

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