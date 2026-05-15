Agricoltura Scaglia Syngenta | Rendere innovazione fruibile agli agricoltori

In un intervento recente, un rappresentante di una grande azienda del settore agricolo ha affermato che le soluzioni innovative per le sfide attuali sono già disponibili sul mercato. Tuttavia, ha sottolineato come il vero ostacolo sia rendere queste tecnologie più accessibili e facilmente adottabili dagli agricoltori. L’obiettivo, secondo quanto dichiarato, è facilitare un miglioramento delle pratiche agricole attraverso strumenti all’avanguardia, affinché gli agricoltori possano beneficiare delle innovazioni senza difficoltà.

(Adnkronos) – “Ci sono già le soluzioni innovative per le sfide che attendono l’agricoltura, il problema è quello di renderle adottabili e più fruibili agli agricoltori in modo tale che possano fare un salto di qualità. È fondamentale che questo percorso lo si faccia insieme. Syngenta fa la sua parte, mette in connessione gli agricoltori, li aiuta a produrre con qualità, nell'interesse poi del consumatore e dell'industria alimentare che utilizza queste produzioni. Fare da punto di connessione fra gli agricoltori e la filiera con le nostre soluzioni innovative è l'impegno di Syngenta”. Così Massimo Scaglia, amministratore delegato di Syngenta Italia, durante l’incontro “Il filo che ci unisce – ieri, oggi e il domani dell’agricoltura” organizzato oggi a Mantova all’interno del Food&Science Festival. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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