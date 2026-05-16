Un rappresentante di una grande azienda del settore agricolo ha affermato che esistono già soluzioni innovative pensate per affrontare le sfide future dell’agricoltura. Ha aggiunto che la difficoltà principale consiste nel rendere queste tecnologie più accessibili e praticabili per gli agricoltori, permettendo loro di migliorare le proprie attività. La dichiarazione sottolinea l’esistenza di strumenti avanzati già disponibili, ma senza entrare nel dettaglio delle tipologie o delle applicazioni specifiche.

“Ci sono già le soluzioni innovative per le sfide che attendono l’agricoltura, il problema è quello di renderle adottabili e più fruibili agli agricoltori in modo tale che possano fare un salto di qualità. È fondamentale che questo percorso lo si faccia insieme. Syngenta fa la sua parte, mette in connessione gli agricoltori, li aiuta a produrre con qualità, nell'interesse poi del consumatore e dell'industria alimentare che utilizza queste produzioni. Fare da punto di connessione fra gli agricoltori e la filiera con le nostre soluzioni innovative è l'impegno di Syngenta”. Sono le parole di Massimo Scaglia, amministratore delegato di Syngenta Italia, in occasione dell’incontro “Il filo che ci unisce – ieri, oggi e il domani dell’agricoltura” organizzato a Mantova all’interno del Food&Science Festival. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Agricoltura: Scaglia (Syngenta), ‘abbiamo già soluzioni innovative per gli agricoltori’

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Agricoltura: Scaglia (Syngenta), abbiamo già soluzioni innovative per gli agricoltori

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