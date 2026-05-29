Djokovic litiga col cameraman durante il match con Fonseca al Roland Garros | Maledizione lascia spazio

Da fanpage.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Novak Djokovic perde la pazienza durante il match con Joao Fonseca al Roland Garros 2026: il cameraman si avvicina troppo durante il cambio campo e il serbo reagisce infastidito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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