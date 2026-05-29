L' ascensore del Monte Echia eccezionalmente aperto per due giorni fino all' 1.30 | l' iniziativa
L'ascensore di Monte Echia sarà aperto in modo straordinario fino all'1.30 nelle giornate di venerdì 29 e sabato 30 maggio 2026. La decisione riguarda l'estensione dell'orario di servizio nei due giorni, rispetto agli orari abituali. La comunicazione è stata resa nota dall'ente gestore, che ha specificato le date di apertura prolungata. Non sono state indicate variazioni o modifiche per altri giorni.
Anm informa che, nelle giornate di venerdì 29 e sabato 30 maggio 2026, l'orario di apertura dell'ascensore di Monte Echia sarà eccezionalmente prolungato fino alle 01.30 del giorno successivo.Nell'ambito delle attività divulgative per la valorizzazione culturale del patrimonio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Notizie e thread social correlati
Parthenope Tour: Percorso Esoterico dal Monte Echia all'Isolotto di Megaride con aperitivoL’Associazione De Rebus Neapolis organizza un percorso che attraversa il Monte Echia e l’Isolotto di Megaride, luoghi storici legati alla nascita di...
Usare le scale e non l'ascensore, oggi l'iniziativa anti sedentarietà del 'No Elevators Day'Oggi si celebra il 'No Elevators Day', un'iniziativa che invita a usare le scale invece dell'ascensore per combattere la sedentarietà.
Si parla di: L'ascensore del Monte Echia eccezionalmente aperto per due giorni fino all'1.30: l'iniziativa.
Riapre l’ascensore del Monte Echia dopo la caduta di pietreRiaprirà stamani alle 7 l’ascensore di Monte Echia. L’impianto era stato chiuso alle 20,30 di martedì dopo il cedimento di alcune pietre dai costoni di tufo di Pizzofalcone. I massi erano rotolati di ... napoli.repubblica.it
Ascensore Monte Echia, 3 euro per salire e scendere. Gratis per chi vive al Pallonetto ma non per i residenti di Santa LuciaIl Comune di Napoli ha reso note le tariffe per usufruire dell’ascensore del Monte Echia: 1,50 euro per salire e 1,50 euro per scendere. Le corse saranno invece gratis per chi vive nella parte ... fanpage.it