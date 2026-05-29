L' ascensore del Monte Echia eccezionalmente aperto per due giorni fino all' 1.30 | l' iniziativa

Notizia in breve

L'ascensore di Monte Echia sarà aperto in modo straordinario fino all'1.30 nelle giornate di venerdì 29 e sabato 30 maggio 2026. La decisione riguarda l'estensione dell'orario di servizio nei due giorni, rispetto agli orari abituali. La comunicazione è stata resa nota dall'ente gestore, che ha specificato le date di apertura prolungata. Non sono state indicate variazioni o modifiche per altri giorni.