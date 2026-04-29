Oggi si celebra il 'No Elevators Day', un'iniziativa che invita a usare le scale invece dell'ascensore per combattere la sedentarietà. L'evento si svolge in diverse città italiane, promuovendo l'uso delle scale come attività quotidiana. La scelta di camminare su e giù per le scale può essere fatta in ogni momento, dato che gli edifici pubblici e privati sono accessibili tutto il giorno. La campagna si propone di incoraggiare uno stile di vita più attivo senza bisogno di attrezzature sportive.

Milano, 28 apr. (Adnkronos Salute) - La 'palestra' può essere ovunque, in ogni angolo della città, ed è aperta h24. Basta saper riconoscere nella nostra quotidianità le occasioni di esercizio fisico. Un esempio su tutti: usare le scale invece dell'ascensore (e delle scale mobili). E' il messaggio su cui punta il 'No Elevators Day', iniziativa promossa dall'associazione International Sport and Culture Association (Isca) l'ultimo mercoledì di aprile, che quest'anno è il 29. La Giornata senza ascensore rientra nella cornice della campagna 'NowWeMOVE 2026', che riunisce una serie di progetti e iniziative finalizzate a incoraggiare un maggior numero di persone a muoversi.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Usare le scale e non l'ascensore, oggi l'iniziativa anti sedentarietà del 'No Elevators Day'

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