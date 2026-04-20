Parthenope Tour | Percorso Esoterico dal Monte Echia all' Isolotto di Megaride con aperitivo

L’Associazione De Rebus Neapolis organizza un percorso che attraversa il Monte Echia e l’Isolotto di Megaride, luoghi storici legati alla nascita di Palepolis. L’itinerario si svolge con un approfondimento sulla storia e le leggende di questi siti, accompagnato da un aperitivo finale. L’evento invita i partecipanti a scoprire i luoghi simbolo della città, seguendo un percorso che unisce storia, leggenda e tradizione.

L'Associazione De Rebus Neapolis ti invita a un viaggio nel tempo sul leggendario promontorio dove nacque Palepolis. Esploreremo il cuore di Pizzofalcone, svelando i segreti del nucleo urbano più antico di Napoli tra mito, archeologia, mistero e viste mozzafiato sul Golfo. La collina di.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate I nuovi progetti per far rinascere il Monte EchiaL'Associazione Monte Echia è al lavoro per valorizzare l'omonimo sito storico con una serie di proposte e iniziative. Napoli 2026: tour esoterico tra anime e riti antichiUn viaggio tra le ombre del passato e la luce della fede si prepara a partire dal 21 marzo 2026, quando l’associazione De Rebus Neapolis aprirà le...