A Nevis, nelle isole di Saint Kitts e Nevis, si trova la casa d’infanzia di Alexander Hamilton, oggi trasformata in Museo della Storia di Nevis. La residenza è considerata un punto di riferimento per comprendere le origini dell’antirazzismo di Hamilton. La struttura rappresenta un legame diretto tra le sue radici e le convinzioni che avrebbe sviluppato negli anni successivi.

La casa d’infanzia di Alexander Hamilton sorge a Nevis, nelle isole di Saint Kitts e Nevis. Il luogo è oggi sede del Museo della Storia di Nevis. Una statua e una replica dell’abitazione originale segnano il sito esatto dove visse il futuro padre fondatore. L’uomo che divenne un pilastro della nazione era uno straniero arrivato da queste terre. Le sue radici nell’isola si riflettono chiaramente nel suo modo di guidare. La sua opposizione alla schiavitù emerge come tratto distintivo ereditato da quel contesto geografico. Eredità vivente in un museo storico. Il sito non è solo un ricordo statico, ma un centro attivo di conservazione culturale. All’interno delle mura originali o della loro ricostruzione, i visitatori possono vedere la statua dedicata al personaggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nevis: come le radici di Hamilton forgiarono il suo antirazzismo

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