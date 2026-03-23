In Newcaslte-Sunderland scatta il protocollo antirazzismo | derby sospeso e indagine della Premier

Durante il Tyne–Wear derby, uno dei più accesi e pericolosi di tutta la Premier, tra Newcastle e Sunderland, l'arbitro Taylor ha interrotto la partita facendo scattare il "protocollo antidiscriminazione" per gli insulti razzisti rivolti a Lutsharel Geertruida, difensore dei Black Cats. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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