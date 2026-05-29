Donald Trump ha annunciato la revoca del blocco navale nello Stretto di Hormuz, affermando di aver fatto progressi nei negoziati con l’Iran. Teheran ha risposto con dichiarazioni dure, definendo la decisione come un atto provocatorio. La comunicazione di Trump segue settimane di tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran sulla presenza militare e le rotte marittime nella regione. La ripresa delle attività navali nello stretto ha suscitato reazioni contrastanti tra le parti coinvolte.

Donald Trump annuncia la revoca del blocco navale nello Stretto di Hormuz e rivendica passi avanti nei negoziati con l’Iran. Ma da Teheran arriva una replica durissima che getta nuove ombre sul possibile accordo tra i due Paesi. Il presidente nella situation room. In un lungo messaggio pubblicato su Truth Social, il presidente americano ha dichiarato che le navi bloccate nello Stretto di Hormuz potranno riprendere la navigazione e tornare nei rispettivi porti. Trump ha inoltre sostenuto che l’Iran dovrà rinunciare definitivamente a qualsiasi arma nucleare e che lo Stretto dovrà essere aperto al traffico marittimo senza limitazioni o pedaggi.... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’annuncio di Trump: sto per riaprire lo stretto di Hormuz. Ma Teheran rilascia una replica incendiaria

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Iran sfida l'ultimatum Usa per la riapertura dello Stretto di Hormuz

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