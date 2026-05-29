L' annuncio di Trump | il nostro blocco sarà revocato navi ferme si preparino a tornare a casa

Le navi rimaste bloccate nello Stretto di Hormuz possono iniziare a tornare a casa. Lo ha annunciato un rappresentante, precisando che il blocco navale, definito “straordinario e senza precedenti”, sarà revocato. In precedenza, le imbarcazioni erano rimaste ferme a causa di questa misura. Ora, con la revoca ufficiale, le navi sono autorizzate a riprendere il viaggio. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di partenza o sulle eventuali procedure da seguire.

Le navi rimaste bloccate nello Stretto di Hormuz a «causa del nostro straordinario e senza precedenti blocco navale - che ora verrà revocato - possono avviare la procedura per fare ritorno a casa. Salutate da parte mia le vostre mogli, i vostri mariti, i vostri genitori e le vostre famiglie: il vostro Presidente preferito!». Lo afferma Donald Trump sul suo social Trump. Iran accetti che non avrà l'arma nucleare «L'Iran deve accettare che non avrà mai un’arma nucleare o una bomba. L o stretto di Hormuz deve essere immediatamente aperto, senza pedaggi, per il traffico marittimo senza restrizioni, in entrambe le direzioni » ha affermato Donald Trump sul suo social Truth. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Iran, l'annuncio di Trump: 'Blocco navale di Hormuz sarà revocato

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