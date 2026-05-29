Hormuz Trump | ‘le navi ferme si preparino a tornare a casa’

Un portavoce ha annunciato che le navi rimaste bloccate nello Stretto di Hormuz a causa di un blocco navale saranno autorizzate a tornare alle proprie basi. La misura, definita come “straordinaria e senza precedenti”, sarà revocata. Le navi coinvolte sono state ferme nello stretto per un periodo non specificato. La comunicazione invita le navi a iniziare le procedure di rientro.

“Le navi rimaste bloccate nello Stretto di Hormuz a “causa del nostro straordinario e senza precedenti blocco navale — che ora verrà revocato — possono avviare la procedura per fare ritorno a casa. Salutate da parte mia le vostre mogli, i vostri mariti, i vostri genitori e le vostre famiglie: il vostro Presidente preferito!”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Mosca: “Nessuna prova di attacchi di droni russi”. “Il sonno tranquillo è finito” . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Hormuz Traffic Drops Sharply as US Blockade Begins | Global Oil Supply at Risk | Geo News English

Notizie e thread social correlati

Trump: “Il blocco sarà revocato, le navi ferme possono tornare a casa”Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato tramite il suo account social che il blocco navale nello Stretto di Hormuz sarà revocato.

Trump nella situation room: le navi bloccate a Hormuz possono tornare a casaNella sala di crisi, l'ex presidente ha affermato che le navi bloccate nello Stretto di Hormuz possono tornare in patria.

Temi più discussi: Gli USA attaccano navi e iraniani. Trump: Un accordo grandioso o niente; Hormuz, passate oltre 30 navi; Gli Usa annunciano nuove sanzioni contro l'Iran. Israele nella lista nera Onu degli stupri di guerra; Trump: Con l'Iran negoziati costruttivi ma non ho fretta di chiudere. Il blocco di Hormuz rimane fino alla firma.

Iran e Usa hanno raggiunto un accordo: manca ok di #Trump Guerra in Iran, le news di oggi in diretta | Hormuz, aperto il fuoco contro 4 navi - la Repubblica x.com

Il Prossimo Concorso per le Vie Navigabili dell'Asia: Cosa ha Scatenato Hormuz reddit

Hormuz, 2.000 navi bloccate: uscita dall'ingorgo tra le mine. E c'è la paura dei favoritismiSi passa? Torniamo a Casa? Sui ponti delle navi le dichiarazioni di Trump sono attese, ormai, con una crescente ansia. C’è anche chi interrompe la telefonata con i familiari pur ... ilmessaggero.it

Trump: libereremo le navi a Hormuz. L'Iran: no a interferenzeRoma, 4 mag. (askanews) - Donald Trump da una parte ha parlato di colloqui positivi tra Stati Uniti e Iran; dall'altra ha annunciato sul social Truth l'avvio dell'operazione Project Freedom, per ... ilmattino.it