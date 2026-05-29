Le navi rimaste bloccate nello Stretto di Hormuz, a causa di un blocco navale considerato senza precedenti, possono ora iniziare le operazioni di rientro. L'annuncio di un rappresentante statunitense prevede la revoca del blocco, che ha coinvolto le imbarcazioni per settimane. Tuttavia, un portavoce iraniano ha dichiarato che non è stato raggiunto un accordo definitivo con gli Stati Uniti.

Le navi rimaste bloccate nello Stretto di Hormuz a «causa del nostro straordinario e senza precedenti blocco navale - che ora verrà revocato - possono avviare la procedura per fare ritorno a casa. Salutate da parte mia le vostre mogli, i vostri mariti, i vostri genitori e le vostre famiglie: il vostro Presidente preferito!». Lo afferma Donald Trump sul suo social Trump. Iran accetti che non avrà l'arma nucleare «L'Iran deve accettare che non avrà mai un’arma nucleare o una bomba. L o stretto di Hormuz deve essere immediatamente aperto, senza pedaggi, per il traffico marittimo senza restrizioni, in entrambe le direzioni » ha affermato Donald Trump sul suo social Truth. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'annuncio di Trump: il nostro blocco sarà revocato, navi ferme si preparino a tornare a casa. L'Iran: 'nessun accordo definitivo' con gli Usa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

L'annuncio di Trump: Abbiamo attaccato l'Iran. Non permetteremo che abbiano la bomba atomica

Notizie e thread social correlati

L'annuncio di Trump: il nostro blocco sarà revocato, navi ferme si preparino a tornare a casaLe navi rimaste bloccate nello Stretto di Hormuz possono iniziare a tornare a casa.

Trump: “Il blocco sarà revocato, le navi ferme possono tornare a casa”Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato tramite il suo account social che il blocco navale nello Stretto di Hormuz sarà revocato.

Temi più discussi: L'annuncio di Trump: Ho sospeso l'attacco all'Iran, in corso negoziati seri; Il capo della Nato accoglie con favore l'annuncio di Trump sull'invio di truppe in Polonia; L'annuncio di Trump: Accordo con l'Iran, ci siamo. Hormuz sarà riaperto senza pedaggi. Ma Teheran è più cauto: Messaggi da propaganda, non abbiamo accettato nulla sul nucleare; Si riparla di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran.

Iran, tit for tat sotto soglia Dopo l'annuncio iraniano sul raggiungimento di un accordo, e le smentite di Trump, stanotte si è registrata una nuova rottura del cessate il fuoco, secondo la logica del tit for tat? x.com

L'accordo di Trump riporterà il mondo indietro in tre aree chiave reddit

Iran, l'annuncio di Trump: Accordo a un passo. Ma Teheran: lo Stretto resta sotto il nostro controlloLa riapertura graduale dello Stretto di Hormuz e l’allentamento dell’assedio americano ai porti iraniani. Un progressivo sblocco dei beni di Teheran congelati all’estero e ... ilmessaggero.it

Iran, l’annuncio di Trump: Accordo quasi negoziato, mancano i dettagliNelle ultime ore il presidente degli Stati Uniri ha fatto che sapere che l'accordo con l'Iran per la fine della guerra sarebbe quasi pronto ... dire.it