Nel mese di agosto del 2023, un bus turistico si è lanciato in retromarcia contro la sede del Comune di Pozzuoli, in via Tito Livio. L’incidente ha comportato la rottura del cancello d’ingresso, seguito dall’incendio del veicolo. Dopo aver causato i danni, l’autore dell’atto si è dato alla fuga. La vicenda è stata oggetto di procedimento legale e l’individuo coinvolto è stato condannato.

Tempo di lettura: < 1 minuto Con un bus turistico nell’agosto del 2023 si lanciò in retromarcia contro la sede del Comune di Pozzuoli in via Tito Livio, sfondando il cancello d’ingresso, e poi incendiando il mezzo prima di fuggire. Il gup di Napoli Della Ragione ha condannato a un anno e otto mesi di carcere colui che venne indicato dagli inquirenti come l’autore del gesto, Maurizio Caccavale, individuato grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Secondo le indagini, l’imputato agì per vendicarsi del fatto di essere stato escluso da una gara di appalto. Il giudice ha ritenuto le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e ha lo condannato anche al pagamento delle spese e al risarcimento dei danni alla parte civile da liquidarsi in separata sede. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Si lanciò col bus contro la sede del Comune di Pozzuoli, condannato

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