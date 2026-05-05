Protesta tassisti Napoli lancio di uova e bottiglietta di plastica contro vigile urbano

Un corteo di tassisti si è svolto nel centro di Napoli, con alcuni manifestanti che hanno lanciato uova e bottiglie di plastica contro un vigile urbano. Durante la protesta, l'agente ha chiesto a due persone in scooter di indossare il casco. La manifestazione ha coinvolto diversi partecipanti e si è svolta lungo il corso Umberto I. Nessuna informazione è stata resa nota sui danni o sulle conseguenze dell'episodio.

Il corteo era sul corso Umberto I di Napoli, quando l'agente avrebbe detto a due manifestanti sullo scooter di indossare il casco.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Lancio di uova contro l'ambasciata dell'Iran Iran, lancio di uova su ambasciata a Roma contro impiccagioniDue attiviste dell’associazione ‘Giovani Iraniani residenti in Italia’ hanno lanciato alcune uova sul cancello dell’ambasciata iraniana, a Roma. Approfondimenti e contenuti Protesta tassisti Napoli, lancio di uova e bottiglietta di plastica contro vigili urbaniIl corteo era sul corso Umberto I di Napoli, quando l'agente avrebbe detto a due manifestanti sullo scooter di indossare il casco ... fanpage.it Tassisti in corteo a Napoli: protesta contro abusivismo e concorrenza irregolareGiornata di sciopero e protesta per i tassisti a Napoli, dove questa mattina è partito da Piazza Garibaldi il corteo organizzato dalle principali sigle ... cronachedellacampania.it