L’analisi del giurista Ceccanti Il premio garantisce stabilità Ma servono almeno tre modifiche per evitare l’incostituzionalità

Roma, 29 maggio 2026 – Senza una riforma elettorale si rischia obiettivamente un avvitamento di sistema. Non solo per i risultati prevedibili di un Parlamento senza maggioranza o con maggioranza molto ristretta, a cui porta naturalmente un sistema per cinque ottavi proporzionale e per il resto con un correttivo basato su collegi uninominali, i quali tendono numericamente a pareggiarsi. Il dato su cui si riflette poco è un altro: le due coalizioni che si sono stabilizzate sono oggi molto più polarizzate e distanti tra loro che non in passato, al punto che una loro scomposizione dopo il voto per ricomporre una diversa maggioranza di governo è sostanzialmente impossibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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