L’analisi del giurista Ceccanti Il premio garantisce stabilità Ma servono almeno tre modifiche per evitare l’incostituzionalità
Un giurista ha analizzato il premio di maggioranza, evidenziando che garantisce stabilità politica, ma richiede almeno tre modifiche per evitare problemi di costituzionalità. In assenza di una riforma elettorale, si rischia un blocco del sistema politico. La questione rimane centrale nelle discussioni sull’assetto istituzionale, con attenzione alle possibili conseguenze di un sistema elettorale non adeguatamente aggiornato.
Roma, 29 maggio 2026 – Senza una riforma elettorale si rischia obiettivamente un avvitamento di sistema. Non solo per i risultati prevedibili di un Parlamento senza maggioranza o con maggioranza molto ristretta, a cui porta naturalmente un sistema per cinque ottavi proporzionale e per il resto con un correttivo basato su collegi uninominali, i quali tendono numericamente a pareggiarsi. Il dato su cui si riflette poco è un altro: le due coalizioni che si sono stabilizzate sono oggi molto più polarizzate e distanti tra loro che non in passato, al punto che una loro scomposizione dopo il voto per ricomporre una diversa maggioranza di governo è sostanzialmente impossibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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