Il Napoli pesca in Serie A ma spunta un ostacolo | servono almeno 25 milioni

Il Napoli ha mostrato interesse per il centrocampista ivoriano dell’Udinese, Arthur Atta, e ha già avviato i primi contatti per un possibile trasferimento. Tuttavia, il club friulano ha fissato una richiesta di almeno 25 milioni di euro, creando una differenza notevole rispetto alle offerte iniziali. La trattativa tra le due società è ancora in corso, mentre la società partenopea valuta le prossime mosse.

Arthur Atta è nel mirino del Napoli: gli azzurri hanno già mosso i primi passi concreti per il centrocampista ivoriano dell’Udinese, ma la richiesta di 25 milioni crea una distanza significativa tra i club. Atta al Napoli: contratto da 2 milioni, ma l’Udinese resiste. La dirigenza partenopea non ha perso tempo e ha presentato una proposta strutturata al giovane talento classe 2003. Il progetto è ambizioso: contratto quinquennale da 2 milioni di euro netti a stagione, cifra che triplica l’attuale ingaggio del giocatore in Friuli. Si tratta di un segnale chiaro della volontà azzurra di investire subito, senza attendere la fine della stagione in corso.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Il Napoli pesca in Serie A, ma spunta un ostacolo: servono (almeno) 25 milioni Notizie correlate Solet tra Udinese e Inter: richiesta da 25 milioni per il francese, ma spunta l’incognita legale. Il puntodi Alberto PetrosilliSolet è uno dei primissimi obiettivi dell’Inter in vista della prossima stagione: richiesta da 25 milioni di euro ma c’è una... Leggi anche: Calciomercato Inter, nuovo obiettivo per l’estate: servono almeno 30 milioni per il 2002 Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Napoli, Lang torna a giugno. E il Galatasaray pesca il sostituto in Italia; Pesca sostenibile: il ruolo della ricerca al centro del workshop Cnr-Iriss; Calavano reti per pescare nell'area marina protetta della Gaiola, denunciate due persone; Pesca e acquacoltura, la Campania protagonista al Seafood di Barcellona - Napoli Village - Quotidiano di. Manna pesca ancora dal BrasileUn giovane talento è finito nel mirino del Napoli - facebook.com facebook