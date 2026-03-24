Laboratori e convegni aprono la primavera di Musei ed Ecomusei del Casentino

Venerdì 27 marzo è in calendario un incontro per progettare i nuovi allestimenti dell’Ecomuseo di Talla. Il laboratorio creativo “Decora la Pasqua” sarà sabato 28 marzo al Museo dell’Arte della Lana di Stia Laboratori, progetti e convegni aprono la primavera del sistema MEC - Musei ed Ecomusei del Casentino. Il programma di eventi della nuova rete di valorizzazione territoriale che unisce Museo dell’Arte della Lana di Stia, Museo Archeologico del Casentino di Bibbiena ed Ecomuseo del Casentino entrerà nel vivo da venerdì 27 marzo per concretizzare un impegno congiunto nella promozione del patrimonio storico e culturale della vallata anche attraverso il coinvolgimento di associazioni, istituzioni e cittadini. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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