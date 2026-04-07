A partire dal 7 aprile, il Casentino ospita un calendario di sette eventi dedicati a storia, arte e identità locale. Organizzato dal MEC - Musei ed Ecomusei, il programma prevede attività di scoperta, formazione e approfondimento culturale. Gli appuntamenti si svolgono in diverse sedi della regione e coinvolgono pubblico di tutte le età. La series di eventi si inserisce nelle iniziative promosse per valorizzare il patrimonio culturale e naturale del territorio.

Arezzo, 7 aprile 2026 – Un calendario ricco di appuntamenti tra scoperta, conoscenza e formazione per il MEC - Musei ed Ecomusei del Casentino. La rete di valorizzazione territoriale che unisce Museo dell’Arte della Lana di Stia, Museo Archeologico del Casentino di Bibbiena ed Ecomuseo del Casentino promuoverà ben sette iniziative tra giovedì 9 aprile e sabato 25 aprile che accompagneranno in percorsi tra storia, tradizioni e identità locali, alternando incontri di approfondimento, attività didattiche e momenti di divulgazione sul patrimonio culturale della vallata. Questa finalità è ben testimoniata dal convegno alle 16.30 di domenica 12 aprile al Museo dell’Arte della Lana dal titolo “L’arte del tessuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Storia, arte e identità: sette eventi nell’aprile di Musei ed Ecomusei del Casentino

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