Oggi a Palazzo Chigi si è tenuta una riunione di emergenza presieduta dalla presidente del Consiglio. Tra i temi discussi, la presenza di una petroliera russa tra le acque di Lampedusa e Linosa. La riunione ha coinvolto ministri e rappresentanti delle forze dell’ordine per valutare la situazione e coordinare eventuali interventi. Nessuna comunicazione ufficiale sulle decisioni prese al termine dell'incontro.

Si è svolta oggi a Palazzo Chigi una riunione presieduta dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla quale hanno partecipato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, oltre al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e al capo del Dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano. ge:kolumbus:liberoquotidiano:46794104 Al centro dell'incontro, si legge in una nota, la... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Metagaz, la petroliera russa tra Lampedusa e Linosa. Riunione di emergenza a Palazzo Chigi

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