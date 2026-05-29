La coppia formata da Alessandro Bianchin e Hyoni Song, l’unica rimasta sposata dopo la prima edizione di un programma televisivo, ha comunicato di aver deciso di prendersi una pausa nella relazione. La decisione è stata annunciata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La coppia aveva partecipato a un esperimento sociale trasmesso in televisione, che ha coinvolto vari partecipanti nel tentativo di trovare un legame senza vedere.

L’esperimento sociale più audace della televisione italiana ha vissuto la sua prima vera scossa. Alessandro Bianchin e Hyoni Song, l’unica coppia rimasta sposata dopo la prima edizione de L’amore è cieco Italia, hanno annunciato una pausa nella loro relazione. Un anno e mezzo dopo il matrimonio celebrato davanti alle telecamere di Netflix, i due hanno condiviso con i loro follower un momento di crisi profonda, scegliendo la trasparenza piuttosto che il silenzio. La notizia è arrivata attraverso un post Instagram congiunto, accompagnato da un carosello di foto che racconta la loro storia d’amore. Immagini di momenti felici, sorrisi complici, abbracci che ora assumono un sapore agrodolce. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - L’amore è cieco, l’unica coppia sposata annuncia la pausa: ecco perché è nata la crisi e hanno deciso di fermarsi

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Lamore è cieco: Italia — chi è rimasto sposato un anno dopo | barbiexanax

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