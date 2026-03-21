Milano, 21 marzo 2026 – “Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano”, possiamo partire dalle strofe di questa celebre canzone per raccontare quello che è successo – e che si scoperto solo di recente – tra Nicola Bottini e Ludovica Cappello, due dei protagonisti più commentati della prima stagione de “L’amore è cieco”, programma cult di Netflix di cui lo scorso dicembre è andata in onda l’edizione italiana, condotta da Benedetta Parodi e Fabio Caressa (sposati da oltre 25 anni). Cosa succede a L’amore è cieco? . Ma come funziona il programma? Facciamo un passo indietro spiegando il meccanismo di “Love is blind” (titolo della versione Usa, la prima, dello show della celebre piattaforma). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nicola e Ludovica di L’amore è cieco, questione di connessione: come è nata la storia che ha sorpreso tutti

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