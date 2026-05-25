L' amore è cieco Alessandro e Hyoni in crisi a un anno e mezzo dal matrimonio | Abbiamo deciso di fare un passo indietro

Alessandro e Hyoni, l'unica coppia rimasta sposata dopo il programma di Netflix L'amore è cieco-Italia, ha annunciato la crisi. Lo ha fatto con un post Instagram congiunto che ha spiegato i motivi dell'allontanamento a un anno e mezzo dal matrimonio celebrato dopo essersi scelti senza essersi mai. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Alessandro e Hyoni de L’amore è Cieco: “Dopo un anno e mezzo di matrimonio, ci siamo presi una pausa”Dopo un anno e mezzo di matrimonio, Alessandro Bianchin e Hyoni hanno comunicato di aver deciso di prendersi una pausa.

Thuram a Dazn: «Dopo la sosta ci siamo parlati, abbiamo deciso di fare un passo in avanti e vincere questo scudetto»Dopo la pausa per le nazionali, alcuni membri della squadra si sono riuniti per discutere e concordare un nuovo approccio alla stagione.

Temi più discussi: L’Amore è Cieco Italia, Alessandro e Hyoni in crisi? Lui rompe il silenzio: Non sapete niente; Sal Da Vinci conquista l’Eurovision Song Contest 2026 con una performance gigantesca e super italiana: un matrimonio sul palco con lampadari che scendono dal soffitto, ballerini, fuochi d’artificio, alberi di limoni e una Wiener Stadthalle che canta Per semp; Alessandro Cecchi Paone e Flavio Pagano: l'incontro su Alzheimer, emozioni e intelligenza artificiale; L’amore è cieco Italia, Alessandro e Hyoni si sono lasciati? Le parole di lui (che sembrano confermare).

L’amore è cieco Italia, Alessandro e Hyoni si sono lasciati? Le parole di lui (che sembrano confermare) La coppia aveva deciso di sposarsi alla fine del programma x.com

Alessandro su di lui e Hyoni reddit

Alessandro e Hyoni de L’amore è Cieco: Dopo un anno e mezzo di matrimonio, ci siamo presi una pausaAlessandro Bianchin e Hyoni Song hanno scelto di prendersi una pausa. La coppia nata a L'amore è Cieco Italia, l'unica rimasta sposata dopo il programma Netflix, ha annunciato di essersi allontanata. ... fanpage.it

L’Amore è Cieco Italia, Alessandro e Hyoni confessano: Siamo ancora sposati, ma…La prima stagione de L’Amore è Cieco Italia è stato uno dei programmi rivelazione di Netflix, al punto che è già stato riconfermato per una seconda stagione, sempre condotta da Fabio Caressa e Benedet ... isaechia.it