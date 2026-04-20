Milano intitolerà una strada a Nino Rota

A Milano sarà intitolata una strada a Nino Rota, compositore noto per le sue colonne sonore di fama internazionale e per aver contribuito significativamente alla musica contemporanea. La scelta si inserisce nel tentativo di rendere omaggio alla sua carriera e al suo impatto culturale. La decisione è stata annunciata dall’amministrazione comunale, che ha individuato il nome del musicista come simbolo della città. La cerimonia di intitolazione è prevista nei prossimi mesi.