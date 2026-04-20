Milano intitolerà una strada a Nino Rota
A Milano sarà intitolata una strada a Nino Rota, compositore noto per le sue colonne sonore di fama internazionale e per aver contribuito significativamente alla musica contemporanea. La scelta si inserisce nel tentativo di rendere omaggio alla sua carriera e al suo impatto culturale. La decisione è stata annunciata dall’amministrazione comunale, che ha individuato il nome del musicista come simbolo della città. La cerimonia di intitolazione è prevista nei prossimi mesi.
Milano ricorderà il compositore Nino Rota, celebre in tutto il mondo soprattutto per le sue colonne sonore, ma fondamentale anche nella storia della musica contemporanea. Lo ha detto Tommaso Sacchi, assessore alla cultura, intervenendo venerdì scorso alla presentazione del progetto “Fotogrammi”.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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"Milano intitolerà un luogo a Nino Rota". Assessore Sacchi, "stiamo lavorando per trovare il posto consono alla sua memoria" #ANSA x.com