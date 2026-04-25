Mario Margiotta porta in scena uno spettacolo su Nino Rota il musicista di Fellini

A Cisternino, il maestro Mario Margiotta ha presentato uno spettacolo dedicato a Nino Rota, noto compositore associato ai film di Federico Fellini. Margiotta, che è anche pianista e divulgatore musicale, ha interpretato brani che celebrano il contributo di Rota al cinema italiano. L’evento ha coinvolto il pubblico con un focus sulla collaborazione tra Rota e Fellini, senza ulteriori commenti o analisi.

CISTERNINO - Il maestro Mario Margiotta, nella doppia veste di pianista e divulgatore musicale, rende omaggio a Nino Rota e al sodalizio artistico con Federico Fellini. “Fellinirota” andrà in scena mercoledì 29 aprile 2026 al Teatro Paolo Grassi di Cisternino.Tra musica e racconto, ripercorre.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: I grandi compositori da piccoli! Mario Margiotta torna ad Acquaviva con il suo nuovo spettacolo musicale Milano intitolerà una strada a Nino RotaMilano ricorderà il compositore Nino Rota, celebre in tutto il mondo soprattutto per le sue colonne sonore, ma fondamentale anche nella storia della...