L’allenatore attuale del club ha annunciato che il suo incarico terminerà a fine stagione. Al suo posto sarà chiamato l’ex calciatore, già allenatore, che ha firmato un contratto di due anni. La società ha comunicato che la decisione è stata presa in modo consensuale e che il nuovo tecnico inizierà a lavorare con il team subito dopo la fine del campionato. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle motivazioni di questa scelta.

Iraola al Milan è stato un po’ come Chinaglia al Frosinone. Un sogno forse per buttare fumo negli occhi ai tifosi, oppure probabilmente solo per offrire l’impressione che il club stesse lavorando a chissà quale futuro. Un’operazione mediatica in grande stile che è terminata con un grosso ciaone da parte del tecnico spagnolo che ha appena portato il Bournemouth al sesto posto in Premier League. Ricordiamo che la dirigenza del Milan era andato a incontrare Iraola a campionato ancora in corso, due giorni prima di Genoa-Milan match decisivo per la qualificazione Champions. Iraola al Milan è durato due giorni, andrà al Crystal Palace. La Gazzetta – che pure aveva fatto finta di crederci, giustamente peraltro – si è dovuta arrendere di fronte all’evidenza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Da Iraola un bel ciaone al Milan. L’allenatore sarà Thiago Motta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Thiago Motta torna nerazzurro, questa volta da allenatore: la Juve se ne liberaThiago Motta torna nel mondo del calcio, questa volta come allenatore, dopo aver lasciato il suo ruolo precedente.

Andoni Iraola al Milan? Chi è l’allenatore che piace a Ibrahimovic per il dopo Allegri: da dove arriva e come giocaUn possibile nuovo allenatore per il Milan si distingue per uno stile di gioco offensivo, verticale e aggressivo.

Temi più discussi: Milan, Iraola in pole per il dopo Allegri: c'è già stato un incontro. I dettagli e le alternative; Borsino allenatori Serie A 2026-27: chi resta, chi va, suggestioni e nomi caldi; Bologna, da Di Francesco a De Rossi: tutti i nomi sul taccuino rossoblù per sostituire Italiano.

[Cohen] Iraola non ha ancora ufficialmente rifiutato l'offerta; la sta ancora valutando. È vero, come altri hanno fatto notare, che non è stato raggiunto alcun accordo... perché ovviamente non l'ha accettata. Se dovesse rifiutarla, le alternative sono ben note e le p reddit

Thiago Motta-Napoli, c’è stata una telefonata nel weekend: De Laurentiis allarga il casting dopo il no di IraolaThiago Motta-Napoli, la Gazzetta rivela una telefonata nel weekend. Allegri resta in vantaggio su Italiano, Iraola ha detto no e preferisce la Premier. ilnapolista.it

Milan, Iraola in pole per il post Allegri. In lista anche Xavi, Thiago Motta e...Rivoluzione Milan. Cardinale sceglie il nuovo allenatore dopo l'esonero di Allegri. Il nome davanti a tutti è quello di Andoni Iraola, che lascerà il Bournemouth come già annunciato da settimane. Ma n ... lalaziosiamonoi.it