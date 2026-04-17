Dopo la recente sconfitta del partito di governo in Ungheria, i leader della destra in Polonia hanno iniziato a dissociarsi dall’alleato, evidenziando una decisa rottura con le posizioni del premier ungherese. La crisi politica nel Paese vicino ha portato a una discussione interna tra i partiti di destra, con alcuni membri che hanno espresso pubblicamente la loro volontà di allontanarsi dall’alleanza con il leader ungherese. La situazione segna un cambiamento nelle relazioni tra i due schieramenti.

La sconfitta di Fidesz in Ungheria sta mettendo in discussione un'amicizia che durava da anni e modellata su sistemi politici illiberali La sconfitta di Viktor Orbán alle elezioni in Ungheria sta avendo conseguenze anche sul partito di destra polacco Diritto e Giustizia (PiS). Il PiS ha governato in Polonia dal 2015 al 2023, prendendo Orbán come modello e trasformando il paese in senso sempre più autoritario. Il prossimo anno in Polonia di saranno le elezioni parlamentari e per la prima volta dopo tanto tempo il PiS sta prendendo cautamente le distanze dal proprio alleato storico: Fidesz, il partito di Orbán. Nei 16 anni consecutivi in cui è stato primo ministro, Orbán è diventato un riferimento per le destre europee, soprattutto per quelle polacche.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La destra polacca sta prendendo le distanze da Orbán

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