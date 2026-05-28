Il tempo scorre verso la prossima stagione, ma la Clai è già a buon punto nella costruzione del gruppo che sarà al via del torneo 20262027. La direzione sportiva sta seguendo tutte le indicazioni di coach Marco Gazzotti e la squadra è stata rivoluzionata in ogni reparto, per essere competitivi e per alzare l’asticella per fare un’annata che porti a qualcosa di più di una permanenza tranquilla in categoria. Il prossimo è il terzo campionato consecutivo in serie A2, ci saranno trenta partite da giocare e il mirino deve essere puntato nella parte sinistra della graduatoria, dove si soffre meno e dove le soddisfazioni sono maggiori e si vive il volley senza troppi patemi d’animo e con il morale alto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley A2 donne, l’ultima arrivata è la centrale Bergese: è all’esordio nella categoria, però con già una buona esperienza sulle spalle. La nuova Clai di Gazzotti sta prendendo forma

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