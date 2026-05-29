Lago di Como e dintorni | 7 escursioni con panorami mozzafiato da riscoprire nell' ultimo weekend di maggio

Il meteo di fine maggio prevede giornate di sole estivo, perfette per escursioni. Sono sette le escursioni consigliate nel Lago di Como e zone vicine, tutte caratterizzate da panorami mozzafiato. Si tratta di percorsi ideali per riscoprire il territorio in questo ultimo weekend del mese, offrendo viste spettacolari e opportunità di relax all’aperto. Le condizioni climatiche favorevoli rendono questa una buona occasione per esplorare la zona.

Ultimo weekend di maggio con il meteo che promette giornate di sole estivo. Ecco dunque i nostri suggerimenti per questo fine settimana. Qualche idea - ogni volta aggiungiamo almeno un nuovo percorso - per trascorrere anche questa stagione primaverile immersi nella bellezza del nostro territorio. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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