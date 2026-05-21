Lago di Como | 7 itinerari con panorami mozzafiato da riscoprire nel weekend
Nel cuore del lago di Como, il centro abitato di Zelbio si trova a 802 metri di altitudine, sulle pendici del monte San Primo. Questa località è circondata da un paesaggio naturale che combina montagne e acque, offrendo un punto di partenza per sette itinerari che permettono di ammirare panorami spettacolari. Nel weekend, è possibile scoprire queste rotte, ideali per chi desidera immergersi nella natura e godere di viste uniche sulla zona.
Il centro abitato di Zelbio sorge sulle verdi pendici del monte San Primo, a 802 metri sul livello del mare, immerso in una splendida cornice tra le montagne e affacciato sul lago di Como. Da qui, una volta visitato il borgo, è possibile partire per alcune splendide escursioni segnalate dalla Pro. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Como: Il Lago più Romantico d'Italia!
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