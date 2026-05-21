Lago di Como | 7 itinerari con panorami mozzafiato da riscoprire nel weekend

Nel cuore del lago di Como, il centro abitato di Zelbio si trova a 802 metri di altitudine, sulle pendici del monte San Primo. Questa località è circondata da un paesaggio naturale che combina montagne e acque, offrendo un punto di partenza per sette itinerari che permettono di ammirare panorami spettacolari. Nel weekend, è possibile scoprire queste rotte, ideali per chi desidera immergersi nella natura e godere di viste uniche sulla zona.

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