7 itinerari con panorami mozzafiato da riscoprire nel weekend
Nel weekend, è possibile esplorare sette itinerari che offrono viste panoramiche uniche, ideali per chi desidera immergersi nella natura e scoprire angoli suggestivi. Uno di questi si trova nel centro di Zelbio, un paese situato sulle pendici del monte San Primo, a un'altezza di 802 metri sul livello del mare. Il borgo si trova tra le montagne, con uno sguardo sul lago di Como, offrendo percorsi che permettono di ammirare paesaggi verdi e scenari lacustri.
Il centro abitato di Zelbio sorge sulle verdi pendici del monte San Primo, a 802 metri sul livello del mare, immerso in una splendida cornice tra le montagne e affacciato sul lago di Como. Da qui, una volta visitato il borgo, è possibile partire per alcune splendide escursioni segnalate dalla Pro. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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