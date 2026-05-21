7 itinerari con panorami mozzafiato da riscoprire nel weekend

Nel weekend, è possibile esplorare sette itinerari che offrono viste panoramiche uniche, ideali per chi desidera immergersi nella natura e scoprire angoli suggestivi. Uno di questi si trova nel centro di Zelbio, un paese situato sulle pendici del monte San Primo, a un'altezza di 802 metri sul livello del mare. Il borgo si trova tra le montagne, con uno sguardo sul lago di Como, offrendo percorsi che permettono di ammirare paesaggi verdi e scenari lacustri.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui