Extinction rebellion annullato foglio di via da Milano

Da cms.ilmanifesto.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento di foglio di via emesso nei confronti di un’attivista di Extinction Rebellion a Milano. La decisione si riferisce a un atto delle autorità che aveva portato all’allontanamento dell’individuo dal territorio cittadino. La delibera si basa sulla valutazione della legittimità del provvedimento, che è stato giudicato non conforme alle normative vigenti. La questione riguarda le misure adottate in ambito di sicurezza pubblica e libertà individuali.

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Una vittoria contro le norme securitarie del governo. Il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittimo il foglio di via assegnato a un’attivista di Extinction rebellion. La pronuncia è utile a ricordare una cosa: manifestare non significa essere un pericolo. I fatti risalgono a più di un anno fa, quando un gruppo di Er occupò il negozio Tesla a Milano. Dopo la protesta pacifica, la ragazza era stata tra i sette a ricevere la misura cautelare. Per mesi dunque è rimasta isolata dalla sua rete sociale e familiare e dagli studi a causa del provvedimento, nonostante avesse con Milano quei «legami significativi» che secondo la legge devono mancare per applicare la misura. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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