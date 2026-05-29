L' affidamento finisce male e mette le mani addosso ai famigliari | in carcere

Un uomo affidato in prova ai servizi sociali è stato arrestato dopo aver violato le prescrizioni e aver aggredito i familiari. L’individuo, che avrebbe dovuto rispettare determinate regole, ha infatti messo le mani sui parenti, portandolo in carcere. La vicenda si è conclusa con il suo fermo.

Affidato in prova ai servizi sociali, ha violato le prescrizioni cui era sottoposto, arrivando addirittura ad aggredire i familiari. E così un ragazzo di 30 anni, della Valsugana, è stato arrestato e trasferito in carcere.I carabinieri di Levico Terme, hanno infatti eseguito l’ordine di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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