Due uomini si mettono le mani addosso in strada uno finisce in ospedale

Da bresciatoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini sono venuti alle mani in strada, scatenando un alterco che ha portato a una colluttazione. Dopo le urla, la situazione è degenerata in un'aggressione fisica. Sono stati chiamati i soccorsi e i carabinieri, intervenuti sul posto per gestire la situazione. Uno dei due coinvolti è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate durante l'episodio.

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Prima le urla, poi la lite degenerata in aggressione fisica e infine l’arrivo dei soccorsi e dei carabinieri. Momenti di forte tensione nella serata di ieri, giovedì 7 maggio, a Gussago, dove due uomini sono arrivati alle mani in strada e uno dei due è stato trasportato in ospedale.L’episodio è.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment

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