Vuole più giorni di malattia e mette le mani addosso al medico

Un episodio di violenza si è verificato ieri pomeriggio in un poliambulatorio di Trento. Un uomo ha aggredito un medico di famiglia, dopo la visita, manifestando l’intenzione di ottenere più giorni di malattia. Secondo quanto riferito, l’individuo avrebbe anche messo le mani addosso al medico. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini.