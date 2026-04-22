Vuole più giorni di malattia e mette le mani addosso al medico
Un episodio di violenza si è verificato ieri pomeriggio in un poliambulatorio di Trento. Un uomo ha aggredito un medico di famiglia, dopo la visita, manifestando l’intenzione di ottenere più giorni di malattia. Secondo quanto riferito, l’individuo avrebbe anche messo le mani addosso al medico. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini.
Un fatto di una gravità inaudita quello avvenuto in un poliambulatorio di Trento nel pomeriggio di ieri, martedì 21 aprile: un medico di famiglia è stato aggredito da un uomo (in base alle informazioni emerse sembrerebbe trattarsi di uno straniero) che pretendeva, dopo la visita effettuata e la.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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