Lanciano rapina in villa | coppia aggredita da 4 ladri in pieno giorno

A Lanciano, una coppia è stata vittima di una rapina in villa avvenuta durante le ore diurne. Quattro uomini armati hanno fatto irruzione nell’abitazione, aggredendo una donna presente al momento. Durante l'episodio, i rapinatori sono fuggiti a bordo di una vettura Mercedes. Le autorità stanno cercando di ricostruire le modalità di coordinamento tra i ladri e di identificare i sospetti coinvolti.

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