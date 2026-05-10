Lanciano rapina in villa | coppia aggredita da 4 ladri in pieno giorno
A Lanciano, una coppia è stata vittima di una rapina in villa avvenuta durante le ore diurne. Quattro uomini armati hanno fatto irruzione nell’abitazione, aggredendo una donna presente al momento. Durante l'episodio, i rapinatori sono fuggiti a bordo di una vettura Mercedes. Le autorità stanno cercando di ricostruire le modalità di coordinamento tra i ladri e di identificare i sospetti coinvolti.
? Domande chiave Come hanno fatto i ladri a coordinare la fuga in Mercedes?. Chi sono i quattro uomini che hanno aggredito la donna?. Cosa hanno rubato i malviventi durante il saccheggio della villa?. Perché i criminali hanno scelto proprio quel momento della giornata?.? In Breve Bottino di gioielli e contanti superiore a diecimila euro sottratto dai ladri.. Aggressione fisica alla donna con bastone nel quartiere Santa Rita.. Fuga dei quattro malviventi a bordo di una Mercedes parcheggiata.. Indagini congiunte di Carabinieri, Polizia locale e Polizia di Stato a Lanciano.. Una coppia di residenti a Lanciano ha vissuto un momento di puro terrore nel quartiere Santa Rita, al confine con la contrada di Villa Martelli, quando è tornata in casa trovando quattro malviventi impegnati a saccheggiare l’abitazione.🔗 Leggi su Ameve.eu
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