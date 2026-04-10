È deceduto all’età di 93 anni Alessandro Scelfo, noto imprenditore e cavaliere del lavoro nel settore dei trasporti in Sicilia. Originario di Giarre e residente a Enna, ha dedicato gran parte della vita alla gestione di imprese nel settore. La sua attività ha avuto un ruolo di rilievo nel panorama dei trasporti locali e regionali. La notizia del suo decesso è stata comunicata nelle ultime ore.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una vita dedicata all’impresa. È morto all’età di 93 anni Alessandro Scelfo, cavaliere del lavoro e storico imprenditore nel settore dei trasporti, originario di Giarre e residente a Enna. È stato il fondatore e anima del gruppo Sais, realtà diventata negli anni un punto di riferimento nel panorama delle autolinee. La sua storia imprenditoriale inizia giovanissimo: a soli 16 anni, dopo la morte del padre, entra nell’azienda di famiglia, la Sais (Servizi automobilistici ingegnere Scelfo). Parallelamente, consegue la laurea in Giurisprudenza all’Università di Palermo. La crescita del gruppo Sais. Nel corso di cinquant’anni, dal 1949 al 1999, Scelfo guida una straordinaria espansione: trasforma una piccola impresa familiare nel più grande gruppo privato di autolinee in Sicilia e nel quarto a livello nazionale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Addio ad Alessandro Scelfo, pioniere dei trasporti in Sicilia

Addio ad Alessandro Scelfo: il gigante dei trasporti siciliani è mortoL’imprenditoria siciliana perde una delle sue figure più rappresentative: il Cavaliere del lavoro Alessandro Scelfo, scomparso all’età di 93 anni.

Addio ad Alessandro Scelfo, "re" delle autolinee in Sicilia: "È stato imprenditore visionario e rotariano d'altri tempi"È morto all'età di 93 anni Alessandro Scelfo, storico “capitano” d'industria nel settore dei trasporti.

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Addio ad Alessandro Scelfo, patron della Sais: muore a 93 anni l'imprenditore dei trasportiNato a Giarre, da una piccola azienda familiare ha creato il più grande gruppo privato di autolinee in Sicilia. Figura chiave anche per l'Università Kore. I funerali si terranno sabato in Duomo ad Enn ... lasicilia.it

Addio ad Alessandro Scelfo: ex patron della Sais, ha fatto la storia dei trasportiImprenditore visionario, ha trasformato l'azienda familiare in un'impresa di punta nel settore dei trasporti. Cavaliere del Lavoro e decano del Rotary ... balarm.it

È morto l’imprenditore Alessandro Scelfo, patron delle autolinee Sais E' morto a 93 anni il cavaliere del lavoro Alessandro Scelfo, patron delle autolinee Sais... - facebook.com facebook

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