Gli Stati Uniti e l’Iran hanno definito un accordo su un memorandum di 60 giorni, che prevede l’estensione del cessate il fuoco e l’inizio di negoziati sul programma nucleare. Tuttavia, l’amministrazione statunitense ha deciso di prendersi ancora qualche giorno per valutare la bozza dell’accordo. La proposta è stata accettata dai negoziatori dei due paesi, ma la firma definitiva rimane in sospeso.

I negoziatori di Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d’intesa di 60 giorni per estendere il cessate il fuoco e avviare negoziati sul programma nucleare iraniano. Ma Trump vuole pensarci ancora “qualche giorno” prima di prendere una “decisione finale” dell’accordo, mentre Teheran – ha ammesso un deputato dell’Iran – teme “l’imprevedibilità” del tycoon, “incapace di rispettare gli impegni presi”. Nel tentativo di accelerare l’intesa, il ministro degli Esteri e mediatore pachistano, Ishaq Dar, vedrà a Washington il segretario di Stato americano, Marco Rubio. Ma tutto può ancora succedere nel Golfo Persico, di nuovo... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’accordo tra Iran e Usa è pronto, ma Trump vuole pensarci ancora “qualche giorno”, ecco cosa prevede la bozza

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