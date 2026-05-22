Nelle ultime ore si ipotizza che si stia per arrivare alla definizione di un accordo tra Stati Uniti e Iran, con il coinvolgimento del Pakistan come mediatore. È pronta una bozza finale che potrebbe essere annunciata a breve. La notizia arriva in un momento di tensione tra le due nazioni, con i dettagli ancora riservati. La possibile intesa riguarda questioni legate alle relazioni tra i due paesi e alle attività che hanno portato a sanzioni e confronti diplomatici.

Potrebbe essere annunciata nelle prossime ore la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, con la mediazione del Pakistan. Lo riferiscono fonti citate da Al Arabiya, secondo cui i negoziati avrebbero raggiunto una fase decisiva. I punti chiave dell’intesa. Secondo le indiscrezioni, il documento prevede innanzitutto un cessate il fuoco immediato, completo e incondizionato su tutti i fronti, comprese le operazioni terrestri, navali e aeree. Tra gli altri punti principali figurano: Impegno reciproco a non colpire infrastrutture militari, civili ed economiche;. Fine delle operazioni militari e delle campagne mediatiche ostili;. Rispetto della sovranità nazionale, dell’integrità territoriale e del principio di non ingerenza;. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra Usa-Iran, accordo a un passo: pronta la bozza finale, ecco cosa prevede

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Siamo a un passo dalla guerra totale tra USA e Iran

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