Guerra Usa-Iran accordo a un passo | pronta la bozza finale ecco cosa prevede

Da thesocialpost.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore si ipotizza che si stia per arrivare alla definizione di un accordo tra Stati Uniti e Iran, con il coinvolgimento del Pakistan come mediatore. È pronta una bozza finale che potrebbe essere annunciata a breve. La notizia arriva in un momento di tensione tra le due nazioni, con i dettagli ancora riservati. La possibile intesa riguarda questioni legate alle relazioni tra i due paesi e alle attività che hanno portato a sanzioni e confronti diplomatici.

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Potrebbe essere annunciata nelle prossime ore la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, con la mediazione del Pakistan. Lo riferiscono fonti citate da Al Arabiya, secondo cui i negoziati avrebbero raggiunto una fase decisiva. I punti chiave dell’intesa. Secondo le indiscrezioni, il documento prevede innanzitutto un cessate il fuoco immediato, completo e incondizionato su tutti i fronti, comprese le operazioni terrestri, navali e aeree. Tra gli altri punti principali figurano: Impegno reciproco a non colpire infrastrutture militari, civili ed economiche;. Fine delle operazioni militari e delle campagne mediatiche ostili;. Rispetto della sovranità nazionale, dell’integrità territoriale e del principio di non ingerenza;. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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