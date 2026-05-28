Accordo tra Usa e Iran ma Trump vuole altri giorni per pensarci

Da feedpress.me 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Gli Stati Uniti e l’Iran hanno raggiunto un accordo per porre fine alle tensioni, dopo settimane di negoziati. Tuttavia, l’ex presidente Trump ha chiesto più giorni per valutare la proposta. I colloqui tra le due parti sono stati caratterizzati da continui cambi di passo, con segnali di avvicinamento e momenti di incertezza. Ora si attende una decisione finale, mentre la regione resta in attesa di sviluppi concreti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo settimane di accelerazioni e frenate, i negoziatori di Stati Uniti e Iran sembrano aver trovato un accordo per porre fine alla guerra. L'intesa, secondo le fonti americane e mediorientali citate da Axios, sarebbe stata raggiunta già martedì e sottoposta alla leadership iraniana, che si è detta pronta a firmarla. Ma non Donald Trump: il presidente americano vuole pensarci ancora «qualche giorno» prima di prendere una «decisione finale», mentre Teheran - ha ammesso un deputato iraniano - teme «l'imprevedibilità» del tycoon, «incapace di rispettare gli impegni presi». Nuovi attacchi nello Stretto di Hormuz Nel tentativo di accelerare l'intesa, il ministro degli Esteri e mediatore pachistano, Ishaq Dar, vedrà a Washington il segretario di Stato americano, Marco Rubio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

accordo tra usa e iran ma trump vuole altri giorni per pensarci
© Feedpress.me - "Accordo tra Usa e Iran", ma Trump vuole altri giorni per pensarci
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Nessun accordo tra Usa e Iran, Trump: fermeremo le navi che hanno pagato il pedaggio a Teheran

Video Nessun accordo tra Usa e Iran, Trump: fermeremo le navi che hanno pagato il pedaggio a Teheran

Notizie e thread social correlati

«Iran e Usa hanno trovato l’accordo», ma Trump chiede due giorni per pensarci: cosa c’è nel memorandum – La direttaGli Stati Uniti e l’Iran hanno raggiunto un accordo, ma l’amministrazione americana ha chiesto due giorni per valutarlo.

Usa e Iran verso altri 60 giorni di tregua. Trump: «Non farei un accordo se non fosse vantaggioso per Israele». E sente in call i leader del Golfo – La direttaGli Stati Uniti e l’Iran potrebbero prolungare di altri 60 giorni la tregua in corso.

Temi più discussi: Usa-Iran, si va verso l’accordo. Hormuz e nucleare i punti dell’intesa; Accordo Iran-Stati Uniti, che cosa prevede la bozza e su quali punti si discute ancora; Iran, Trump: 'I negoziati procedono, i miei incaricati di non affrettare la conclusione di un accordo' - LIVEBLOG; Verso un accordo tra Iran e Stati Uniti. Trump: Vogliono subito un'intesa.

Accordo tra Usa e Iran, cosa dice il memorandum. Stretto di Hormuz aperto e senza pedaggi. Poi 60 giorni per discutere sul nucleare e i fondi bloccatiL’accordo, su cui manca ancora l’ok di Trump, prolunga il cessate il fuoco, ma non scioglie i nodi sul programma nucleare iraniano. Se fosse raggiunta un’intesa definitiva questa dovrà essere approvat ... msn.com

accordo tra usa e iranAccordo, a un passo. Usa-Iran trattano una tregua di 60 giorni. E la riapertura dello stretto di HormuzGiornata tra pessimismo e ottimismo sulla fine del conflitto. Ci stiamo avvicinando molto alla finalizzazione di un accordo, ha detto Donald ... huffingtonpost.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web