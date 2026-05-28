Gli Stati Uniti e l’Iran hanno raggiunto un accordo per porre fine alle tensioni, dopo settimane di negoziati. Tuttavia, l’ex presidente Trump ha chiesto più giorni per valutare la proposta. I colloqui tra le due parti sono stati caratterizzati da continui cambi di passo, con segnali di avvicinamento e momenti di incertezza. Ora si attende una decisione finale, mentre la regione resta in attesa di sviluppi concreti.

Dopo settimane di accelerazioni e frenate, i negoziatori di Stati Uniti e Iran sembrano aver trovato un accordo per porre fine alla guerra. L'intesa, secondo le fonti americane e mediorientali citate da Axios, sarebbe stata raggiunta già martedì e sottoposta alla leadership iraniana, che si è detta pronta a firmarla. Ma non Donald Trump: il presidente americano vuole pensarci ancora «qualche giorno» prima di prendere una «decisione finale», mentre Teheran - ha ammesso un deputato iraniano - teme «l'imprevedibilità» del tycoon, «incapace di rispettare gli impegni presi». Nuovi attacchi nello Stretto di Hormuz Nel tentativo di accelerare l'intesa, il ministro degli Esteri e mediatore pachistano, Ishaq Dar, vedrà a Washington il segretario di Stato americano, Marco Rubio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - "Accordo tra Usa e Iran", ma Trump vuole altri giorni per pensarci

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