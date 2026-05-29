Labico Al supermercato rubano prodotti per la cura della persona Il personale chiama i Carabinieri Arrestate due donne di origini cilene
Due donne di origini cilene sono state arrestate dai Carabinieri di Labico dopo aver rubato prodotti per la cura della persona da un supermercato. Il personale ha chiamato le forze dell’ordine, intervenute immediatamente. Le donne sono state fermate e portate in caserma. Il bottino, ancora da quantificare, è stato recuperato. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulla dinamica del furto o sull’identità delle arrestate.
Cronache Cittadine LABICO – I militari della Stazione Carabinieri di Labico, nell’ambito di un mirato servizio di prevenzione e contrasto ai reati L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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