labico al supermercato rubano prodotti per la cura della persona il personale chiama i carabinieri arrestate due donne di origini cilene

Notizia in breve

Due donne di origini cilene sono state arrestate dai Carabinieri di Labico dopo aver rubato prodotti per la cura della persona da un supermercato. Il personale ha chiamato le forze dell’ordine, intervenute immediatamente. Le donne sono state fermate e portate in caserma. Il bottino, ancora da quantificare, è stato recuperato. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulla dinamica del furto o sull’identità delle arrestate.