Rubano 60 confezioni di caffè al supermercato arrestate due donne
Due donne di 24 e 28 anni sono state arrestate dai carabinieri di Prà con l’accusa di aver tentato di rubare 60 confezioni di caffè dal supermercato. Le due donne sono state fermate all’interno del negozio mentre cercavano di uscire senza pagare. Gli agenti sono intervenuti subito e hanno sequestrato la merce. Le due donne sono state portate in caserma per gli accertamenti di rito e resteranno a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Due donne rumene di 24 e 28 anni sono state arrestate per concorso in furto aggravato dai carabinieri della stazione di Prà.Dopo una segnalazione da parte di alcuni cittadini, i militari hanno raggiunto le due donne nel centro di Arenzano mentre si trovavano nei pressi di un supermercato.Il fare. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Rubano portafoglio in un centro commerciale: arrestate due donne
Le rubano smartphone e portafoglio mentre fa la spesa: arrestate due donneEra andata a fare la spesa all’Esselunga, in viale Giovanni Suzzani (area Bicocca, zona nord di Milano).