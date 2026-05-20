Rubano 60 confezioni di caffè al supermercato arrestate due donne

Due donne di 24 e 28 anni sono state arrestate dai carabinieri di Prà con l’accusa di aver tentato di rubare 60 confezioni di caffè dal supermercato. Le due donne sono state fermate all’interno del negozio mentre cercavano di uscire senza pagare. Gli agenti sono intervenuti subito e hanno sequestrato la merce. Le due donne sono state portate in caserma per gli accertamenti di rito e resteranno a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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