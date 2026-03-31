I Carabinieri di Anzio hanno eseguito un'operazione nel Quartiere Europa, arrestando due donne accusate di spaccio di hashish e cocaina. Durante le verifiche sono stati sequestrati quantitativi di droga e materiale utile alle indagini. L’azione rientra in un’attività più ampia di controllo contro il traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

Cronache Cittadine ANZIO – I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno condotto una mirata attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti nel L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Anzio. Contrasto allo spaccio di hashish e cocaina nel Quartiere Europa a cura dei Carabinieri. Arrestate due donne

Articoli correlati

Contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti: due arresti dei Carabinieri tra Benevento e ApiceI Carabinieri arrestano un 17enne e un 24enne tra Benevento e Apice per detenzione ai fini di spaccio: sequestrati hashish, marijuana, cocaina e...

Anzio, spaccio nel quartiere Europa: scoperto arsenale e droga, un minorenne arrestato.L'operazione congiunta tra polizia di Stato e polizia locale ha scosso il quartiere Europa di Anzio, portando alla luce un vero e proprio arsenale e...