Esperto in etologia e psicologia umana il fondatore dalla Scuola ThinkDog spiega in cinque passi come migliorare il rapporto con il proprio cane Parole chiave | razza disagio passeggiata fiducia

Un esperto in etologia e psicologia umana, fondatore di una scuola dedicata all’addestramento canino, illustra attraverso cinque passaggi come migliorare il rapporto con il proprio cane. Tra i suggerimenti ci sono l’attenzione alla razza, il riconoscimento di segnali di disagio, l’importanza delle passeggiate, il rafforzamento della fiducia e la gestione comportamentale. Spesso, i comportamenti problematici come la fuga o l’aggressività sono legati a un’educazione inadeguata, anche da parte del proprietario.

A bbaia, scappa, aggredisce chiunque ci si avvicini, insomma si comporta proprio male. Se pensiamo che al nostro cane servirebbe un po’ educazione cinofila probabilmente significa che quell’educazione cinofila servirebbe a noi. « Partire dall’idea che il cane si comporta “male” per farci un dispetto è il più grande errore che possiamo fare». Lo spiega Angelo Vaira, esperto in etologia, scienze cognitive animali e psicologia umana. Nonché ideatore dell’approccio Cognitivo Relazionale al cane e fondatore dalla Scuola ThinkDog, che domenica organizza nei suoi centri in tutta Italia la Giornata Nazionale dell’Educazione del Cane: un appuntamento a porte aperte per Rendere il cane capace di stare al mondo (questo lo slogan dell’evento).🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Esperto in etologia e psicologia umana, il fondatore dalla Scuola ThinkDog spiega (in cinque passi) come migliorare il rapporto con il proprio cane. Parole chiave: razza, disagio, passeggiata, fiducia Notizie correlate Epstein e il progetto delirante per «migliorare la razza umana»: il piano per inseminare 20 donne alla volta nel suo ranchNuovi documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia statunitense, analizzati dal Daily Telegraph, rivelano dettagli inquietanti sull’ossessione... Visita del vescovo a scuola. Atei e razionalisti protestano: "Il Della Rovere ha incrinato il rapporto di fiducia con le famiglie"Urbania (Pesaro e Urbino), 21 gennaio 2026 – L’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, tramite il proprio rappresentante nella nostra... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Giornata dell'educazione del cane: doppio appuntamento a Casale sul Sile; IN TOSCANA TORNA LA GIORNATA NAZIONALE DELL’EDUCAZIONE DEL CANE; Giornata del cane a Crotone: educazione e passeggiata al Parco. Domenica 19 aprile torna la Giornata Nazionale dell'Educazione del Cane, ideata da Angelo Vaira e promossa dalla Scuola ThinkDog. L'iniziativa intende "ripensare a un modello di società più responsabile e sicura nella relazione con il cane valorizzando la - facebook.com facebook