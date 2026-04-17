Esperto in etologia e psicologia umana il fondatore dalla Scuola ThinkDog spiega in cinque passi come migliorare il rapporto con il proprio cane Parole chiave | razza disagio passeggiata fiducia

Da iodonna.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un esperto in etologia e psicologia umana, fondatore di una scuola dedicata all’addestramento canino, illustra attraverso cinque passaggi come migliorare il rapporto con il proprio cane. Tra i suggerimenti ci sono l’attenzione alla razza, il riconoscimento di segnali di disagio, l’importanza delle passeggiate, il rafforzamento della fiducia e la gestione comportamentale. Spesso, i comportamenti problematici come la fuga o l’aggressività sono legati a un’educazione inadeguata, anche da parte del proprietario.

A bbaia, scappa, aggredisce chiunque ci si avvicini, insomma si comporta proprio male. Se pensiamo che al nostro cane servirebbe un po’ educazione cinofila probabilmente significa che quell’educazione cinofila servirebbe a noi. « Partire dall’idea che il cane si comporta “male” per farci un dispetto è il più grande errore che possiamo fare». Lo spiega Angelo Vaira, esperto in etologia, scienze cognitive animali e psicologia umana. Nonché ideatore dell’approccio Cognitivo Relazionale al cane e fondatore dalla Scuola ThinkDog, che domenica organizza nei suoi centri in tutta Italia la Giornata Nazionale dell’Educazione del Cane: un appuntamento a porte aperte per Rendere il cane capace di stare al mondo (questo lo slogan dell’evento).🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Esperto in etologia e psicologia umana, il fondatore dalla Scuola ThinkDog spiega (in cinque passi) come migliorare il rapporto con il proprio cane. Parole chiave: razza, disagio, passeggiata, fiducia

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