Alimenti cancerogeni | quali dobbiamo consumare con parsimonia? Ce lo dice l' esperto

Il dottor Riccardo Roveda spiega quali alimenti sono considerati cancerogeni e devono essere consumati con moderazione. L’esperto indica che alcuni cibi, per la loro composizione, rappresentano un rischio più elevato se assunti in quantità eccessive. La discussione riguarda quindi le categorie di alimenti che, secondo le evidenze scientifiche, richiedono attenzione particolare nella dieta quotidiana.

L’associazione della parola “cancerogeno” al prosciutto cotto avrà fatto saltare dalla sedia in tanti. Ed effettivamente, messa così, appare particolarmente importante. E da un lato lo è, anche se il dottor Riccardo Roveda, biologo nutrizionista, spiega che “si tratta di una cosa molto sensazionalistica e che giustamente va tenuta sotto controllo, ma non è così allarmante come può sembrare. Partiamo dall’inizio: l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha stilato dei gruppi dove inserisce delle sostanze che hanno una correlazione con il rischio di cancerogenicità per l'uomo. Nel gruppo 1, che è il primo gruppo, ci... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

